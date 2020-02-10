Moto G8 Power с огромным аккумулятором 5000 мАч

У Motorola есть новый бюджетный телефон с большой батареей, ёмкостью 5000 мАч, при умеренном использовании рассчитан на двое-трое суток . Он был объявлен для США как Moto G Power, но в Великобритании это продолжение G7 Power, поэтому получил название Moto G8 Power. Motorola заявляет, что, несмотря на то, что она обладает той же емкостью, что и предыдущая модель телефона, батарея продлится дольше благодаря повышению эффективности и оптимизации.

Это устройство среднего класса, но Motorola улучшила этот телефон в ряде областей по сравнению с G7 Power. Теперь он имеет более премиальный дизайн, работает на более мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 665 и имеет 4 ГБ ОЗУ. Объем памяти 64 ГБ, но можно установить карту microSD.

Moto G8 Power также имеет разъем для наушников 3,5 мм, и оснащен Full HD дисплеем 6,4 дюйма - самый большой из когда-либо известных устройств Moto G.

G8 Power оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой, также на задней панели телефона имеется система камер, состоящая из 16-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной сверхширокой камеры, 2-мегапиксельной макросъемки и 8-мегапиксельной 2-кратной телефото.