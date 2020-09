Компания Motorola объявила о том, что смартфоны Moto G9 Plus и Moto E7 Plus появятся в российской продаже в конце этого месяца. Рекомендованные цены производитель пока не назвал, но на международном рынке Moto G9 Plus оценен в 469 долларов, а Moto E7 Plus стоит 150 евро.

Последний оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, новой восьмиядерной платформой Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, квадратным блоком основной камеры с главным модулем на 48 Мп и вспомогательным на 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, зарядкой мощностью 10 Вт и старым портом micro-USB.