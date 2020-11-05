Moto G9 Power получил отличную батарею

Когда-то давно компания Motorola обладала целым рядом различных преимуществ по сравнению с конкурентами и отлично справлялась с продажами флагманов. Потом ситуация изменилась — на рынок пришли китайские недорогие смартфоны, которые выглядят круто, стоят адекватных денег и при этом обладают тем же набором преимуществ. Из-за этого производитель сильно просел по своим возможностям, а теперь старается вернуться на рынок весьма аккуратно. Например, производитель представил смартфон Moto G9 Power, который при объеме батареи в 6000 мАч стоит всего 250 евро. Это действительно очень доступное устройство по современным меркам, особенно если учитывать, что производитель сейчас пытается максимально привлечь к себе внимание аудитории.