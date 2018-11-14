Moto X4 получит обновление Android 9 Pie

В скором времени смартфон Moto X4 получит новое обновление Android 9 Pie, при скачивании которого его вес составит 1,1 Гб. Если автоматическое обновление не вышло на телефоне, то следует проверить его вручную через настройки.

Кроме этого обновления Android Pie получат Moto Z3 , Moto Z3 Play , Moto Z2 Force Edition , Moto Z2 Play , Moto G6 , Moto G6 Play и Moto G6 Plus. Также в начале этого месяца компания представила новинку Motorola One Power, который также с большей уверенностью получит Android Pie.