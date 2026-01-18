Moto X70 Air Pro получит защиту от воды

Компания Motorola опубликовала подробности о смартфоне Moto X70 Air Pro, официальный релиз которого запланирован на 20 января. Производитель подтвердил наличие сверхтонкого корпуса с металлической рамкой, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, производительного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, плоского экрана с люминесцентным материалом BOE Q10, ультратонкими рамками и разрешением 1,5K, подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев и двойных динамиков BOSE.

Напомним, что осенью был представлен Moto X70 Air, который имеет в своём оснащении корпус из авиационного алюминия толщиной 5,3 мм и массой 159 граммов, защиту от пыли и воды (IP68 и IP69), поддержку мокрых касаний Wet Hand Touch 2.0, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 68 Вт и 15 Вт соответственно, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, основную камеру с главным модулем на 50 Мп (оптическая стабилизация) и фронтальную камеру разрешением 50 Мп.