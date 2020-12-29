Motorola Capri Plus получит SoC Snapdragon 662

Недавно в сети появились подробности о характеристиках смартфона Motorola Capri, а сегодня в базе данных ведомств TÜV Rheinland и FCC обнаружились некоторые подробности о модели Capri Plus. Итак, аппарат получит предустановленную операционную систему Android 11, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, дисплей с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальную камеру с разрешением 13 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, модуль NFC, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Презентация устройства ожидается в начале следующего года.

Комментарии и отзывы Motorola Capri Plus
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Новости:
Запуск смартфона Huawei Enjoy 20 SE состоится 23 декабря

Huawei Enjoy 20 SE оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с вырезом в центре верхней части. Разрешение экрана сос...
iQOO U3 - 5G смартфон с 90 Гц появился на китайской рынке

iQOO анонсировала недорогой смартфон 5G с достойными характеристиками. ...
Meizu запускает дочерний бренд Lipro

Meizu недавно разослала профильным информационным ресурсам письмо-приглашение, официально объявить о свое...
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкойОбзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкой
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Samsung раскрыла график обновления One U...
Samsung раскрыла график обновления One UНе так давно компания Samsung начала выпускать на свои устройства обновление One UI 3.0. Новое системное ...
Клавиатура Logitech K845 с механической ...
Клавиатура Logitech K845 с механической Logitech анонсировала новую механическую клавиатуру, которая, по ее словам, предназначена для работы. ...
ASUS ZenFone 7 оценен в 60 тысяч рублей...
ASUS ZenFone 7 оценен в 60 тысяч рублейКомпания ASUS начала принимать российские предзаказы на флагманские смартфоны ZenFone 7 и 7 Pro, которые ...
Корпус Sharkoon RGB Slider получил адрес...
Корпус Sharkoon RGB Slider получил адресКомпания Sharkoon представила компьютерный корпус RGB Slider, который подойдет для создания игровой систе...
Предзаказ доступен на Nokia 225 4G ...
Предзаказ доступен на Nokia 225 4G Nokia официально представила Nokia 215 4G и Nokia 225 4G 10 октября, но предварительный заказ на Nokia 21...
Poco C3 оказался улучшенной версией Red...
Poco C3 оказался улучшенной версией RedБренд Poco пополнил ассортимент смартфонов моделью Poco C3, которая оказалась не полной копией Redmi 9C, ...
Доступный флагман Redmi K30S появился в ...
Доступный флагман Redmi K30S появился в Магазин Giztop начал принимать международные заказы на смартфон Xiaomi Redmi K30S Ultra, который был пред...
MSI представила новую функцию CPU Cooler...
MSI представила новую функцию CPU CoolerMSI представила новую функцию CPU Cooler Tuning, которая позволит выбрать тип охлаждения для вашего проце...
Смартфон Nokia 225 4G поступил в продажу...
Смартфон Nokia 225 4G поступил в продажуНесколько дней назад Nokia выпустила два своих телефона с поддержкой 4G в Китае - Nokia 215 и Nokia 225. ...
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монито...
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитоМы продолжаем изучение мониторов, ориентированных на бизнес сегмент и использование в офисе. В центре вни...
Лучшие портативные блендеры. Xiaomi Pinl...
Лучшие портативные блендеры. Xiaomi PinlПортативные блендеры с герметично закрывающимися стаканами и встроенными аккумуляторами предназначены для...
ASUS анонсировала обновленный ноутбук дл...
ASUS анонсировала обновленный ноутбук длASUS анонсировала ноутбук нового поколения ExpertBook B9. Новый ноутбук получил все сильные стороны от пр...
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor