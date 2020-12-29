Motorola Capri Plus получит SoC Snapdragon 662

Недавно в сети появились подробности о характеристиках смартфона Motorola Capri, а сегодня в базе данных ведомств TÜV Rheinland и FCC обнаружились некоторые подробности о модели Capri Plus. Итак, аппарат получит предустановленную операционную систему Android 11, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, дисплей с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальную камеру с разрешением 13 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, модуль NFC, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Презентация устройства ожидается в начале следующего года.