Motorola Defy 2 получил поддержку спутниковой связи

Компании Bullitt Group и Motorola выпустили любопытный защищенный смартфон Motorola Defy, который среди прочего может похвастаться поддержкой двусторонней спутниковой связи и сотовых сетей 5G.

Новинка также характеризуется защитой от пыли, песку, грязи и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, защитой по стандарту Mil-Spec 810H, 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 и 2 Мп, однокристальной системой MediaTek Dimensity 930, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 15-Вт и беспроводной зарядки Qi, предустановленной ОС Android 12 и гарантией двух крупных обновлений ОС. Смартфон появится в продаже во втором квартале этого года по цене в 600 долларов.