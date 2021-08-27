Motorola Edge 20 Pro выйдет в России по сниженной цене

Компания Motorola начала принимать предзаказы на смартфон Motorola Edge 20 Pro, международная версия которого была представлена месяц назад. В России новинку можно предзаказать за 40 тысяч рублей, а с 6 сентября стартуют розничные продажи по цене в 46 тысяч рублей. Для сравнения, в остальном мире смартфон оценен в 700 евро (60 тысяч рублей).

Напомним, что Motorola Edge 20 Pro оснащается тройной тыльной камерой с перископным модулем разрешением 8 Мп и 5-кратным оптическим зумом, главным модулем на 108 Мп сверхширокоугольным на 16 Мп, 6,7-дюймовым OLED-экраном разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт, чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой сетей 5G и Wi-Fi 6, защитой от влаги в соответствии со степенью IP52, боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной ОС Android 11.