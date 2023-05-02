Motorola Edge+ (2023) представлен официально

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge+ (2023), которая получила вполне флагманские характеристики и соответствующий ценник в 800 долларов. Новинку оснастили топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой проводной 68-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой на 60 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 12 Мп (50-мм оптика), защитным стеклом Gorilla Glass Victus с обеих сторон, алюминиевой боковой рамкой и защитой от воды в соответствии со степнью IP68.

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