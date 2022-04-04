Motorola Edge 30 получит 144-Гц экран

Источник, ранее раскрывший характеристики смартфона Google Pixel 6, поделился сегодня подробностями о модели Motorola Edge 30. Сообщается, что аппарат оснастят 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G+, 6 или 8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (со сверхширокоугольным объективом) и 2 Мп (датчик для замера глубины сцены), селфи-камерой на 32 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 4020 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Ориентировочная цена и дата начала продаж будут объявлены позже.