Motorola Edge 30 с процессором Snapdragon 778G+ появился на Geekbench

Сегодня на Geekbench появилось новое устройство с номером модели XT2203-1. Предполагается что это Motorola Edge 30. СМартфон будет работать на обновленном процессоре Snapdragon 778G+, улучшенном по сравнению с 778G, который был установлен в смартфон Edge 20. Этот новый чип повышает тактовую частоту Kryo 670 Prime до 2,5 ГГц , а Adreno 642L — на 20%.

Телефон работает под управлением Android 12 из коробки и оснащен 8 ГБ оперативной памяти для теста. У Motorola есть собственный режим рабочего стола, получивший название Ready For, поэтому дополнительную вычислительную мощность можно использовать для многозадачности, подобной компьютерной.

Комментарии и отзывы Motorola Edge 30
Флагман Xiaomi 12 Pro оценен в 780 долларов…
Флагман Xiaomi 12 Pro оценен в 780 долларовКомпания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro, который она считает конкурентом iPhone 13…
Глобальная версия iQOO 9 получила SoC Snapdragon 888+…
Глобальная версия iQOO 9 получила SoC Snapdragon 888+Бренд iQOO пополнил ассортимент смартфонов международной версией смартфона iQOO 9, которая сильно отличае…
Основные характеристики и дизайн Xiaomi Redmi K50 Pro/Pro+…
Основные характеристики и дизайн Xiaomi Redmi K50 Pro/Pro+Xiaomi готовится анонсировать Redmi K50 Pro и Pro+ 17 марта , сегодня стал известен официальный дизайн за…
Samsung Galaxy A13 4G оценен в 190 евро…
Samsung Galaxy A13 4G оценен в 190 евроКомпания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy A23, которая в числе прочего п…
Новые iPhone SE и Mac Mini представят через месяц…
Новые iPhone SE и Mac Mini представят через месяцАвторитетное издание Bloomberg сообщило о том, что очередная презентация компании Apple состоится уже 8 м…
Motorola получила патент на смартфон с безумным дисплеем…
Motorola получила патент на смартфон с безумным дисплеемВ то время как некоторые компании отходят от дизайна смартфонов с изогнутым экраном, другие, похоже, дово…
Oppo показала дизайн Find X5 Pro…
Oppo показала дизайн Find X5 ProOppo выпустила официальные изображения своего новейшего флагманского телефона, который станет частью сери…
Выпущен смартфон Motorola Moto G Stylus 2022 со стилусом…
Выпущен смартфон Motorola Moto G Stylus 2022 со стилусомMotorola представила на рынке США смартфон Moto G Stylus 2022. …
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor