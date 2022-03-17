Motorola Edge 30 с процессором Snapdragon 778G+ появился на Geekbench

Сегодня на Geekbench появилось новое устройство с номером модели XT2203-1. Предполагается что это Motorola Edge 30. СМартфон будет работать на обновленном процессоре Snapdragon 778G+, улучшенном по сравнению с 778G, который был установлен в смартфон Edge 20. Этот новый чип повышает тактовую частоту Kryo 670 Prime до 2,5 ГГц , а Adreno 642L — на 20%.

Телефон работает под управлением Android 12 из коробки и оснащен 8 ГБ оперативной памяти для теста. У Motorola есть собственный режим рабочего стола, получивший название Ready For, поэтому дополнительную вычислительную мощность можно использовать для многозадачности, подобной компьютерной.