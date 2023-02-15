Motorola Edge 40 Pro получит 12 ГБ ОЗУ

Многие пользователи уже успели забыть о многих производителях смартфонов вроде Nokia, Meizu или Motorola, но на самом деле эти компании производят достаточно неплохие смартфоны и активно их обновляют. Дело в том, что эти производители серьёзно потеряли в плане аудитории, так что уже не могут позволить себе играть в полную силу на рынке флагманских гаджетов, тогда как на рынке доступных смартфонов или устройств, которые практически выходят на рынок флагманов, они вполне могут продемонстрировать свои преимущества. Например, смартфон Motorola Edge 40 Pro, если верить информации инсайдеров, уже готовится к старту продаж — устройство протестировали в бенчмарке с 12 гигабайтами оперативной памяти на борту, что не может не радовать.

Скорее всего, производитель бы не стал использовать столько оперативной памяти в устройстве среднего уровня, тем более в бюджетнике. Соответственно, это устройство топового сегмента, которое будут продавать по вполне привлекательной цене, потому что у производителя сейчас нет той армии поклонников, которые бы заплатили за Motorola Edge 40 Pro столько же, сколько за флагман Samsung, например, или Apple. Будем надеяться, что помимо оперативной памяти и продвинутой системы камер производитель представит и ещё что-то интересное, потому что в противном случае конкурировать с другими малоизвестными производителями смартфонов будет проблематично. Всё же на одной оперативной памяти далеко не уедешь на текущий момент.