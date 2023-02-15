Motorola Edge 40 Pro получит 12 ГБ ОЗУ

Многие пользователи уже успели забыть о многих производителях смартфонов вроде Nokia, Meizu или Motorola, но на самом деле эти компании производят достаточно неплохие смартфоны и активно их обновляют. Дело в том, что эти производители серьёзно потеряли в плане аудитории, так что уже не могут позволить себе играть в полную силу на рынке флагманских гаджетов, тогда как на рынке доступных смартфонов или устройств, которые практически выходят на рынок флагманов, они вполне могут продемонстрировать свои преимущества. Например, смартфон Motorola Edge 40 Pro, если верить информации инсайдеров, уже готовится к старту продаж — устройство протестировали в бенчмарке с 12 гигабайтами оперативной памяти на борту, что не может не радовать.

Скорее всего, производитель бы не стал использовать столько оперативной памяти в устройстве среднего уровня, тем более в бюджетнике. Соответственно, это устройство топового сегмента, которое будут продавать по вполне привлекательной цене, потому что у производителя сейчас нет той армии поклонников, которые бы заплатили за Motorola Edge 40 Pro столько же, сколько за флагман Samsung, например, или Apple. Будем надеяться, что помимо оперативной памяти и продвинутой системы камер производитель представит и ещё что-то интересное, потому что в противном случае конкурировать с другими малоизвестными производителями смартфонов будет проблематично. Всё же на одной оперативной памяти далеко не уедешь на текущий момент.
Для смартфона Redmi K60 выпустили чехол-радиатор…
Компания Xiaomi выпустила для смартфона Redmi K60 любопытный аксессуар, который оценен в Китае в 11 долла…
Смартфон Meizu 19 покажут 23 декабря …
Компания Meizu объявила, что уже 23 декабря она расскажет о флагманском смартфоне Meizu 19. Отмечается, ч…
Xiaomi 13 получит камеру как у Honor 70 Pro…
Известный своей осведомленностью инсайдер Panda is Bald поделился подробностями о камерах в смартфонах Xi…
У Samsung рухнули продажи флагманов…
Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной информацией о продажах смартфонов компании Samsung. На…
OnePlus 11 представят 7 февраля…
На протяжении достаточно длительного времени по сети гуляли различные слухи относительно смартфона OnePlu…
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом…
Бренд OPPO неожиданно выпустил модель Reno8 T. Смартфон может похвастаться броским дизайном, мощным проце…
Samsung Galaxy A54 получит 8/256 ГБ памяти …
Авторитетный информатор SnoopyTech поделился новыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A54, который…
Samsung Galaxy S23 будут производить в Индии …
Компания Samsung объявила, что флагманские смартфоны Galaxy S23 будут производиться в том числе в Индии. …
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor