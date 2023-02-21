Motorola Edge 40 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 12 ГБ ОЗУ

Большинство пользователей активно следит за флагманскими смартфонами крупных компаний, которые занимают лидирующие позиции на рынке и продаются миллионными партиями, но на самом деле небольшие компании тоже способны удивить. Например, сегодня появились данные из бенчмарков о том, что смартфон Motorola Edge 40 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm, который является флагманским решением на современном рынке и ни одного конкурента на данном уровне среди Android-устройств у чипа просто нет. Соответственно, производитель предоставит пользователю возможность купить свежий флагман и получить самую высокую производительность из всего, что сейчас только возможно получить. Это не может не радовать.

Кроме того, производитель удивил наличием на борту смартфона 12 гигабайт оперативной памяти. Впрочем, хотелось бы сразу отметить, что пользователь не обязательно получит данную оперативную память в базовой комплектации — есть шанс, что производитель тестировал в бенчмарке исключительно топовую комплектацию устройства и на деле будет и менее высокая производительность. Второй момент заключается в том, что гаджет при всех этих внушительных характеристиках должен продаваться дешевле конкурентов на том же процессоре, потому что у Motorola сейчас крайне узкая аудитория фанатов, а значит, ожидать высокого спроса на её продукцию не стоит. А там, где низкий спрос, производитель уравнивает ситуацию именно за счёт более привлекательной цены.
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