Motorola Edge 40 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 12 ГБ ОЗУ

Кроме того, производитель удивил наличием на борту смартфона 12 гигабайт оперативной памяти. Впрочем, хотелось бы сразу отметить, что пользователь не обязательно получит данную оперативную память в базовой комплектации — есть шанс, что производитель тестировал в бенчмарке исключительно топовую комплектацию устройства и на деле будет и менее высокая производительность. Второй момент заключается в том, что гаджет при всех этих внушительных характеристиках должен продаваться дешевле конкурентов на том же процессоре, потому что у Motorola сейчас крайне узкая аудитория фанатов, а значит, ожидать высокого спроса на её продукцию не стоит. А там, где низкий спрос, производитель уравнивает ситуацию именно за счёт более привлекательной цены.