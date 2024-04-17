Motorola Edge 50 Fusion оценен в 350 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 50 Fusion, которая выйдет в Европе по цене от 350 евро. Новинку оснастили 6,7-дюймовым pOLED-экраном с кадровой частотой 144 Гц и разрешением Full HD+, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700C) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также фирменной прошивкой Motorola Hello UX на основе операционной системой Android 14.

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