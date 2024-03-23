Motorola Edge 50 Fusion протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Motorola Edge 50 Fusion, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 913 баллов в одноядерном испытании и 2629 баллов в многоядерном тестировании.

По данным инсайдера Эвана Бласса, Moto Edge 50 Fusion также получит 6,7-дюймовый POLED-экран с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, тыльную камеру разрешением 50 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку 68-Вт проводной быстрой зарядки.