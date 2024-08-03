Motorola Edge 50 Neo показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне Motorola Edge 50 Neo, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие корпуса в расцветках Pantone (Poinciana, Latte и Grisaille и Nautical Blue), 6,4-дюймового pOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300, 8 или 12ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 4310 мАч, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 13 Мп и 10 Мп, а также селфи камеры разрешением 32 Мп.

Напомним, что пару дней назад был представлен смартфон Motorola Edge 50 с 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1,5K и яркостью до 1900 нит, процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony-Lytia 700C), 10 Мп (телеобъектив) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, АКБ на 5000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли (IP68).

TECNO CAMON 30 LOEWE. Design Edition оценили в 22 тысячи руб…
Компания TECNO Mobile выпустила на российский рынок ограниченную серию смартфонов CAMON 30 LOEWE, которая…
Nokia G60 будет обновлен до Android 15 …
В сети появился перечень смартфонов Nokia, которые получат обновление до операционной системы Android 15.…
Официально: Realme GT Neo6 будет оснащен чипом Snapdragon 8s…
Компания Realme официально подтвердила информацию о том, что смартфон Realme GT Neo6 будет основан на 4-н…
iPhone 17 Pro Max получит три камеры по 48 Мп…
По информации достоверных источников, компания Apple собирается оснастить оба флагмана, iPhone 16 Pro и i…
Только iPhone 16 Pro получит поддержку Wi-Fi 7…
По последним данным от различного рода инсайдеров, компания Apple выпустит смартфон iPhone 16 Pro в сентя…
Realme C61 с металлической рамкой оценили в 92 доллара …
Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme C61, главной особенностью котор…
Представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6…
Компания Samsung пополнила ассортимент компактных складных смартфонов моделью Galaxy Z Flip6, которая оце…
Официально: смартфон Vivo S19 готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что смартфоны Vivo S19 и S19 Pro будут официально представлены в Китае уже 30 мая…
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor