Motorola Edge 50 Neo показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне Motorola Edge 50 Neo, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие корпуса в расцветках Pantone (Poinciana, Latte и Grisaille и Nautical Blue), 6,4-дюймового pOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300, 8 или 12ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 4310 мАч, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 13 Мп и 10 Мп, а также селфи камеры разрешением 32 Мп.

Напомним, что пару дней назад был представлен смартфон Motorola Edge 50 с 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1,5K и яркостью до 1900 нит, процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony-Lytia 700C), 10 Мп (телеобъектив) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, АКБ на 5000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли (IP68).