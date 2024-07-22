Motorola Edge 50 Neo получит 6,4-дюймовый экран

В сеть утекли подробности о смартфоне Motorola Edge 50 Neo, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 6,4-дюймового pOLED-экрана с частотой обновления изображения 120 Гц, корпуса с габаритами 154,1:71,2:8,1 мм и массой 171 грамм, тройной основной камеры на 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, селфи-камеры разрешением 32-Мп, батареи ёмкостью 4310 мАч, предустановленной ОС Android 14, 256 флеш-памяти, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, а также четырех расцветок (красная, синяя, серая и золотистая).