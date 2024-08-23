Motorola Edge 50 Neo засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Motorola Edge 50 Neo, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 MP2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1055 баллов в одноядерном тесте и 3060 баллов в многоядерном. Ранее сообщалось о наличии 6,4-дюймового pOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятора ёмкостью 4310 мАч, тройной основной камеры с модулями на 50 Мп, 13 Мп и 10 Мп, а также фронтальной камеры разрешением 32 Мп. Релиз Motorola Edge 50 Neo ожидается в ближайшее время.