Motorola Edge 50 Pro получил SoC Snapdragon 7 Gen 3

Компания Motorola выпустила на дебютный индийский рынок смартфон Edge 50 Pro, открытые продажи которого стартуют 9 апреля по цене в 385 и 430 долларов соответственно. Первая конфигурация отличается 8/256 ГБ памяти и поддержкой 68-Вт проводной быстрой зарядки, а вторая – 12/256 ГБ памяти и поддержкой 125-Вт зарядки.

Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым POLED-экраном с разрешением 2712:1220 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Android 14 с гарантией обновлений вплоть до Android 17.

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