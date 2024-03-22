Motorola Edge 50 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Motorola Edge 50 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат набрал 1097 и 3114 баллов в одноядерном и многоядерном тестированиях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14.

По предварительным данным, Motorola Edge 50 Pro также получит изогнутый 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешение 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, а также основную камеру с главным модулем на 50 Мп. Официальный релиз смартфона ожидается в Индии 3 апреля.