Motorola Edge 50 Pro выпустили в Европе

Вслед за индийским релизом компания Motorola представила смартфон Edge 50 Pro в Европе. Продажи стартуют уже 16 апреля по цене в 700 евро за вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что новинка оснащается 6,7-дюймовым дисплеем POLED с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и яркостью до 2000 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, 4-нанометрововым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 125-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли (степень IP68), двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и ОС Android 14 «из коробки» с обновлениями до Android 17.