Motorola Edge 60 Neo оценили в 400 евро

Компания Motorola представила компактный смартфон Edge 60 Neo, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2. Новинка также оснащается 6,36-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой до 120 Гц (LTPO) пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, корпусом толщиной 8,09 мм и массой 174,5 грамма, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-700C и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом), а также селфи-камерой разрешение 32 Мп. Смартфон станет доступен для покупки в течение месяца по цене от 400 евро.

