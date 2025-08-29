Motorola Edge 60 Neo показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал изображения смартфона Motorola Edge 60 Neo, официальный релиз которого запланирован на начало сентября. Отметим наличие тёмно-серой, бирюзовой и красной расцветок, плоского дисплея, плоской рамки корпуса, текстурированной тыльной панели с кожаным покрытием и основной камеры с тремя модулями и светодиодной вспышкой.

Напомним, что в мае был представлен смартфон Motorola Edge 2025 с 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, 6,7-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony Lytia LYT-700C и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной на 18 Вт, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, прочностью по стандарту, а также защитой от пыли и воды (IP68 и IP69).