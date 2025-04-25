Motorola Edge 60 Pro получил батарею на 6000 мАч

Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Edge 60 Pro, который оценен на дебютном британском рынке в 600 фунтов стерлингов за вариант 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Новинку оснастили 6,67-дюймовым дисплеем pOLED с разрешением 2712:1220 точек, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8350 Extreme с тактовой частотой до 3,35 ГГц, операционной системой Android 15 «из коробки», тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYTIA 700C и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с автофокусом и макро) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, защитой от пыли и воды (IP68 и IP69), прочным корпусом (MIL-STD-810H), батареей ёмкостью 6000 мАч, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 15 Вт.

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