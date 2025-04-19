Motorola Edge 60 показали на пресс-рендерах

Известный своей осведомленностью информатор Evleaks опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Motorola Edge 60, официальный релиз которого запланирован на 24 апреля. Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового изогнутого pOLED-экрана с разрешением 1.5K, 4-нанометрового 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц, графическим ускорителем Mali-G615 MP2 и поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 50-Мп основной камеры (датчик Sony LYTIA 700C и оптическая стабилизация), селфи-камеры на 50 Мп, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5200 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт.