Motorola Edge S получит необычную камеру

В сеть утек постер, раскрывающий дизайн задней панели еще не представленного официально смартфона Motorola Edge S. Судя по изображению, аппарат получит отдельно стоящие друг от друга модули тыльной квадрокамеры, главный датчик которой, по слухам, имеет разрешение 64 Мп. Устройству также прочат 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и максимальной частотой обновления 105 Гц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти в максимальной версии, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Официальная презентация Motorola Edge S ожидается уже 26 января.

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