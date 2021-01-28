Motorola Edge S уже активно продается

Motorola Edge S был официально выпущен в продажу день назад с 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 870 5G в сочетании с графическим процессором Adreno 650, что делает его достаточно мощным для запуска любых игр, приложений и прочего развлекательного контента. И если верить информации от инсайдеров, продается смартфон достаточно хорошо — по всему миру наблюдается спрос на данную новинку, многие пользователи хотят получить новый флагман когда-то популярного производителя. Другое дело, что к нам его пока еще не завезли и узнать стоимость в рублях пока что проблематично. С другой стороны, если по всему миру устройство продается так активно, то есть шанс, что в ближайшем будущем и у нас смартфон тоже появится.