Motorola Edge S засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне Motorola Edge S, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтверждает наличие новенькой платформы Qualcomm Snapdragon 870, благодаря которой аппарат набирает солидные 679 860 баллов. Смартфону также прочат тыльную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и максимальной частотой обновления 105 Гц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти в максимальной версии, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Официальная презентация Motorola Edge S ожидается уже 26 января.