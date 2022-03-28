Motorola Edge S30 Champion Edition сразу стал бестселлером

Компания Lenovo похвасталась успехами смартфона Motorola Edge S30 Champion Edition, который недавно появился в продаже. Сообщается, что всего за десять минут с начала продаж аппарат разошелся тиражом в 10 тысяч экземпляров. Его цена в Китае составляет 391 доллар.

Напомним, что новинка оснащается 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп, 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 888+, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от брызг (IP52), разъемом USB Type-C, а также поддержкой сотовых сетей 5G, Wi-Fi (802.11ax) и NFC.