Motorola Edge S30 подешевел к распродаже 618

Компания Lenovo и принадлежащий ей бренд Motorola снизили цену на смартфон Motorola Edge S30. В рамках предстоящей в Китае распродажи 618 версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти будут продавать за 335 долларов. Изначально за нее просили 390 долларов.

Напомним, что смартфон также характеризуется 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп, 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 888+, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от брызг (IP52), разъемом USB Type-C, поддержкой сотовых сетей 5G, Wi-Fi (802.11ax) и NFC.