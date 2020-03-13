Motorola Edge+ со 108 Мп камерой

В сети все больше и больше появляются новые информации смартфона Motorola Edge+.

Новинке приписывают стеклянный корпус и 6.8 дюймовый экран-водопад с частотой обновления изображения 90 герц. За производительность смартфона будет отвечать новый топовый процессор Qaulcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256/512 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5169 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Смартфон Motorola Edge+ также будет поддерживать сети пятого поколения 5G. Основная камера смартфона получит три модуля: на 108 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Это будет первый смартфон компаний Motorola со 108-мегапиксельной камерой.