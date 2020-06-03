Motorola Edge+ в топе DxOMark

Некоторое время назад на просторах интернета начала появляться информация о смартфоне Motorola Edge+, который обладает весьма интересным дизайном и при этом может похвастаться приличной производительностью. Теперь появились данные о том, что смартфон уже прошел тесты в DxOMark и получил весьма высокие оценки, которые, правда, пока что никто не публикует. Вероятно, у Motorola Edge+ действительно хорошая система камер, которая позволяет делать снимки качественными практически при любых условиях. Вопрос только в том, когда устройство представят и сколько за гаджет денег попросит производитель. Этой информации пока что ни у кого нет и ее еще придется подождать, но есть надежда, что производитель покажет качественный гаджет.

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