Motorola Frontier с 200-Мп камерой засветился на фото

В сети появилась первая живая фотография флагманского смартфона Motorola Frontier, официальный релиз которого должен состояться летом 2022 года. Снимок демонстрирует массивный блок основной камеры со 194-Мп главным модулем на основе датчика изображения оптического формата 1/1,5 дюйма и оптической стабилизацией, 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 12-Мп модулем с телеобъективом. Смартфону также приписывают наличие топовой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,67-дюймового OLED-экрана с кадровой частотой 144 Гц, аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, поддержки 125-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.