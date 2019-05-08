Motorola Moto E6 появилась на официальном рендере

Индийское издание 91mobiles опубликовало официальное изображение нового бюджетного смартфона Moto E6.

Новинка получит пластиковый корпус без сканер отпечатков пальцев. Аппарат оснастят широкоформатным дисплеем с большими рамками и одной основной камерой с LED-вспышкой. На боковой грани устройства расположены кнопки питания и регулировки громкости, а на верхней — 3.5 мм аудиовыход. Порта для зарядки не видно, но это, скорее всего, будет разъём microUSB. Благодаря предыдущим утечкам, подробности об устройстве нам уже известны. Новинка проходит под кодовым названием Surfna. Её оснастят 5.45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440×720 пикселей (HD+) и восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430. Оперативной памяти в смартфоне будет 2 ГБ, а встроенной — 16 ГБ или 32 ГБ. Устройство также оснастят 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. Из коробки в аппарат установят «чистую» версию ОС Android 9 Pie с фирменными функциями Moto.

Ценник Moto E6 будет в районе 120 долларов США. Точной даты анонса новинки пока нет.