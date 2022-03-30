Motorola Moto Edge 30 Ultra полностью рассекречен

В сети появилось качественное изображение и подробности о смартфоне Motorola Moto Edge 30 Ultra, который ранее фигурировал в слухах под кодовым наименованием Frontier. По словам источника, аппарат получит основную камеру с главным модулем на основе 200-МП сенсора Samsung ISOCELL HP1, 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 12-Мп модулем с теле-объективом, еще не выпущенную флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 125 Вт.