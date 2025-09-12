Motorola Moto G 2026 получит 120-Гц экран

Авторитетный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями и подробностями о смартфонах Motorola Moto G 2026 и Moto G Play 2026, которые еще не были представлены официально. Итак, обе модели получат одинаковый дизайн. Первой приписывают наличие 6,7-дюймового LCD-экрана с разрешением HD+, адаптивной кадровой частотой 60–120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тыльной камеры с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеры разрешением 32 Мп, аккумулятора ёмкостью 5200 мАч и поддержки 30-Вт быстрой зарядки.

Moto G Play 2026 будет отличаться 64 ГБ встроенной памяти, 32-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами и 18-Вт зарядкой. Обе модели смогут похвастаться стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, защитой от брызг, предустановленной операционной системой Android 16 и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3.

