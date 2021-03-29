Motorola Moto G 5G Plus получил апдейт до Android 11

После обновления свежих флагманских устройств, Motorola начала выпуск апдейтов до операционной системы Android 11 для устройства Moto G 5G Plus. Стоит напомнить, что данный смартфон был запущен еще в июле 2020 года с Android 10 из коробки. Спустя несколько месяцев после официального анонса Google операционной системы Android 11, новая версия ОС уже развёртывается для владельцев данного гаджета в определенных регионах. К сожалению, пока что владельцам гаджета в России апдейт не пришел, но это лишь дело времени — вероятно, производитель сначала протестирует устройства в других регионах, а потом решит запускать обновление по всему миру. Благодаря переходу на свежую версию операционной системы пользователь получает массу новых функций, так что стоит обновиться.