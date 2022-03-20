Motorola Moto G 5G получит SoC Snapdragon 750G

Авторитетный информатор OnLeaks поделился подробностями и качественными изображениями смартфона Motorola Moto G 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,6-дюймовый экран с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 750G, многомодульную основную камеру с главным модулем на основе сенсора разрешением 50 Мп, 3,5-мм аудиогнездо, дактилоскопический сенсор, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Габариты устройства составят 165,4:75,8:9,3 мм. Ориентировочная цена и дата официальной презентации пока не раскрываются.