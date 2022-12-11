Motorola Moto G Play (2023) оценен в 170 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Play (2023), которая, среди прочего, получила всего 3 ГБ оперативной памяти. Новинку также оснастили 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio G37 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой PowerVR GE8320, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, тыльной камерой на 16 Мп, 32 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, дактилоскопическим сенсором на задней панели и защиту от влаги в соответствии со степенью IP52. Цена смартфона составляет довольно внушительные для столь скромных характеристик 170 долларов.