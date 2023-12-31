Motorola Moto G Play 2024 получит одинарную камеру

Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер (Onleaks) поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках смартфона Motorola Moto G Play 2024, который еще не был представлен официально. Самое заметное изменение, это одинарная основная камера разрешением 50 Мп вместо тройной камеры у предшественника (16 Мп, 2 Мп и 2 Мп). Также отметим дизайн блока камеры в стиле Oppo Find X5 Pro.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 6-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, 6,5-дюймового IPS-дисплея с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, селфи-камеры на 8 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

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