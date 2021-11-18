Motorola Moto G Power (2022) получил АКБ на 5000 мАч

Компания Motorola официально пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Power (2022), слухи о которой недавно появились в сети. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS TFT-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G37, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, модулем для макрофотографии и датчиком глубины сцены, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, адаптером питания мощностью 10 Вт, дактилоскопическим сенсором на тыльной панели, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, поддержкой GPS и A-GPS, симметричным разъемом USB Type-C, защитой от воды и пыли (степень IP52), габаритами 167,24:76,54:9,36 мм и массой 203 г. Цена на смартфон составляет 200 и 250 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы Motorola Moto G Power (2022)
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