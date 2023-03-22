Motorola Moto G Stylus (2023) показали на рендерах

В сети появились первые изображения смартфона Motorola Moto G Stylus (2023), который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 64 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G88 и батареей ёмкостью 5000 мАч. Речь идет о варианте с поддержкой сотовых сетей 4G, но будет еще и версия модемом 5G. Заметим, что модель предыдущего поколения имеет тот же процессор, аккумулятор той же ёмкости и 50-Мп камеру, но при этом может похвастаться более крупным экраном с более высоким разрешением.