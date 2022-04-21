Motorola Moto G Stylus 5G получил 120-Гц экран

Компания Motorola представила новое поколения смартфона Moto G Stylus 5G, который оценен в 500 долларов. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 695 с модемом 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,8-дюймовый IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, предустановленной ОС Android 12, размерами 169:75,8:9,3 мм и массой 215 граммов.