Motorola Moto G06 Power получил батарею на 7000 мАч

Компания Motorola объявила о выходе смартфона-долгожителя Moto G06 Power, который может похвастаться аккумулятором ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6,88-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1640:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G81-Ultra, 4 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 15, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездом, боковым дактисколопическим сенсором, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, толщиной 8,8 мм, массой 220 граммов, модемом 4G и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64.

