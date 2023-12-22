Motorola Moto G34 5G оценен в 140 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G34 5G, которая появится в продаже 28 декабря по цене в 140 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой MYUI 6.0, боковым дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом массой 179 граммов и толщиной 8 мм, батареей ёмкостью 5000 мАч и 18-Вт проводной зарядкой.