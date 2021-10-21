Motorola Moto G51 5G показали на рендере

Авторитетный искатель утечек под ником LEAKSPINNER поделился первым изображением и подробностями о смартфоне Motorola Moto G51 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, селфи-камеру разрешением 13 Мп, которая будет расположена в каплевидном вырезе, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 2 Мп, восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также батарею ёмкостью 5000 мАч.