Motorola Moto G52 не получит поддержку сетей 5G

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Moto G52, официальный релиз которого ожидается во второй половине этого года. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680, которая не поддерживает сотовые сети пятого поколения, 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 4 или 6 ГБ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, защиту от влаги в соответствии со степенью IP52, батарею ёмкостью 5000 мАч и стереодинамики. Ориентировочная цена смартфона пока не называется.

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