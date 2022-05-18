Motorola Moto G71s получил 120-Гц AMOLED-экран

Компания Motorola представила смартфон Moto G71s, который будет стоить в Китае 250 долларов. Новинку оснастили 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 c модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (есть оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп и стереодинамиками, а также корпусом толщиной 7,99 мм. Выйдет ли смартфон на глобальный рынок и сколько он будет стоить, пока не раскрывается.