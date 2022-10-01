Motorola Moto G72 не получит поддержку 5G

В сети появились новые подробности о смартфоне Motorola Moto G72, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G99. Это весьма странно, ведь его предшественник Moto G71 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 695, который не только производительнее, но и может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Возможно, Motorola выпустит отдельную 5G-версию Moto G72, но о ней пока ничего не известно.

Что до остальных характеристик, смартфону прочат наличие pOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц, 10-битным отображением цвета и подэкранным сканером отпечатков, многомодульной основной камеры с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 33 Вт.