Motorola Moto G8 Play получил обновление Android 10

Компания Motorola наконец-то выпустила обновление до Android 10 для Moto G8 Play 2019 года.

Компания Motorola выпустила обновление с версией программного обеспечения QMD30.47-19. Помимо обновление операционной системы до Android 10, обновление также содержит в себе исправление безопасности от декабря 2020 года. Владельцы смартфона также могут ожидать таких функций, как темная тема, полноэкранные жесты навигации и некоторые улучшения конфиденциальности. Что касается развертывания, ожидайте, что вскоре он постепенно появится на всех смартфонах G8 Play во всему миру.